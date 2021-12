Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter zu Körperverletzung ermittelt

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einer Körperverletzungshandlung zum Nachteil eines 18-Jährigen führt seit gestern die Polizei in Gera. Der junge Mann wurde am Montag (13.12.2021), gegen 15:20 Uhr in der Straße Sommerleithe von männlichen Personen geschlagen und trug hierbei Verletzungen davon. Im Rahmen der Ermittlungen konnte einer der beiden namentlich bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 32-Jährigen Mann. Zum zweiten Täter laufen die Ermittlungen noch. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell