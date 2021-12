Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnhaus

Altenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10.12.2021), gegen 10:00 Uhr bis Montag (13.12.2021), gegen 15:30 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Rudolf Breitscheid Straße ein. In diesem wurden mehrere Zimmer durchsucht und es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeuger der Tat richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, tel.: 0365-8234 1465. (MW)

