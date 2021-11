Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Greiz (ots)

Die Suche nach der vermissten Frau aus Zeulenroda wurde am heutigen Tag (26.11.2021) eingestellt. Die 43-Jährige konnte heute Morgen in Zeulenroda von Zeugen, körperlich unversehrt, aufgefunden worden. Dennoch wurde ein Rettungswagen hinzugerufen welcher die 43-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Es wird gebeten, die Vermisstensuche entsprechend zu löschen bzw. aus dem Programm zu nehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell