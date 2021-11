Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 24.11.2021, gegen 13:50 Uhr fuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Lkw Man aus einer Ausfahrt auf den Wiesenweg. Dabei beachtete er nicht einen vorfahrtsberechtigten Pkw Dacia, so dass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

