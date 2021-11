Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu schnell unterwegs

Gera (ots)

Gera: Die Videobesatzung der Geraer Polizei stellte am 17.11.21, in den Abendstunden, gegen 22:10 Uhr einen 55-jährigen Skoda Fahrer in Gera fest, der bei erlaubten 50 km/h mit 95 km/h über die Straße Am Sommerbad fuhr. Dabei missachtete er in Höhe der De-Smit-Straße noch das Rotlicht der Ampel um 2 Sekunden. Jetzt muss er mit einem Monat Fahrverbot und einer Geldbuße in Höhe von 620.- EUR rechnen.

