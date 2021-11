Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in unbewohnten Haus

Greiz (ots)

Neumühle: Vom 01.10. bis zum 11.10.2021 drangen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Hauptstraße ein. Sie durchsuchten das gesamte Objekt. Ob etwa entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

