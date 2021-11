Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschwindigkeit gemessen

Altenburg (ots)

Gösdorf: Durch die Polizei wurde an der B 180 in der Ortslage Gösdorf von 15:00 -21:30 Uhr die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen. Dabei gab es in dem Zeitraum 68 Verkehrsverstöße die mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld geahndet werden. Spitzenreiter mit 77 kmh waren ein Pkw VW ein Opel und ein Mercedes.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell