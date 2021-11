Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 37-Jährigen

Gera (ots)

Wegen einer gemeldeten Ruhestörung in Form von lauten Geschrei und Gegröle rückten am gestrigen Tag (31.10.2021), gegen 08:45 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Otto-Lummer-Straße aus. Als die Beamten bei der betreffenden Wohnung klingelten, öffnete ihnen ein 37-jähriger Mann, welcher die Beamten beiseiteschieben wollte. Als die Polizisten den Mann zur Seite nahmen, leistete er massiven Widerstand. Zudem versuchte der die Beamten zu treten und beleidigte bzw. bedrohte sie zunehmend. Der stark alkoholisierte Angreifer wurde folglich in Gewahrsam genommen. Zudem konnte die Ruhe wieder hergestellt werden. Gegen die 37-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

