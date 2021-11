Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Pkw durch Brand beschädigt

Gera (ots)

Gestern Nacht (31.10.2021), gegen 03:00 Uhr meldete Zeugen den Brand eines Pkw in der Wartenburgstraße, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Aus noch ungeklärter Ursache stand ein dort abgestellter Pkw Ford in Flammen. Trotz schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen brannte der Pkw Ford komplett aus. Zudem wurde durch die Flammen ein dahinter befindlichen Pkw VW stark beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK

