Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 11.10.2021, im Zeitraum von 17.00-18:00 Uhr, wurde in einen Keller in der Friedrich-Naumann-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter öffneten die Kellertür und entwendeten eine elektrische Kettensäge sowie einen Akku-Schrauber. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Tat oder Tätergeben können werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell