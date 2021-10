Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rettungskräfte beim Einsatz gestört und Widerstand geleistet

Altenburg (ots)

Eine in der Pauritzer Straße in Altenburg anwesende Personengruppe, insbesondere ein 20-Jähriger dieser Gruppe löste heute Nacht (12.10.2021) einen Polizeieinsatz aus. Gegen 00:45 Uhr wurden Polizeibeamte gerufen, da diese Gruppe, und eben dieser junge Mann massiv die Maßnahmen anwesender und im Einsatz befindliche Rettungskräfte bzw. eines Notarzt störte. Der 20-Jährige trat zudem gegen den Außenspiegel des Rettungswagens und beleidigte einen Disponenten der Rettungsleitstelle. Die Personengruppe flüchtete schließlich in eine Wohnung. Als Polizeibeamte diese aufsuchten, kam es zu Beleidigungs-Bedrohungs- und letzten Endes auch zur Widerstandshandlung. Der 20-Jährige wurde folglich in Gewahrsam genommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (KR)

