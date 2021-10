Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seniorin verletzte sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Gestern (11.10.2021), gegen 18:15 Uhr, befuhr eine 82-jährige Opel Fahrerin die Schönfelder Straße in Richtung Reichenbacher Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wies ihr Fahrzeug technische Probleme auf, so dass sie den Zündschlüssel aus dem Schloss zog. Daraufhin verriegelte das Lenkradschloss und sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr lenken. Sie fuhr frontal gegen einen geparkten Pkw VW. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt und musste in der Folge medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen, einem Hydranten und einem Verkehrszeichen entstand jeweils Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell