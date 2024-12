Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Buttstädt (ots)

Beamten der Polizei Sömmerda fiel am Sonntag in Buttstädt ein Pkw Opel auf der gerade aus einem Grundstück ausparkte und in den öffentlichen Verkehrsraum einfuhr. Als der Fahrer den vorbeifahrenden Streifenwagen wahrnahm, stoppte er das Rückwärtsfahren, gab Gas und fuhr mit quietschenden Reifen wieder nach vorn auf das gerade eben erst verlassene Grundstück zurück. Aufgrund des merkwürdigen Verhaltens stoppten auch die Beamten ihre Fahrt und wollten der Sache auf den Grund gehen. Als sie sich dem Grundstück näherten schloss sich gerade das blickdichte Grundstückstor vor ihrer Nase. Auch nach Aufforderung wurde dieses nicht mehr geöffnet. Durch Ermittlungen konnte aber in der Folge die Identität des männlichen Fahrzeugführeres geklärt werden. Ebenso konnte ermittelt werden, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Den 42 Jahre alten Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (FR)

