Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Unfälle aufgrund von Glätte

Erfurt (ots)

Aufgrund von Glätte kam es in und um Erfurt gestern Morgen zu mehreren Verkehrsunfällen. Um 08:45 Uhr war eine 20-jährige Radfahrerin im Bereich der Straße Schmidtstedter Flur an einer Einfahrt gestürzt. Dabei verletzte sie sich am Bein und der Hand. Gegen 10:10 Uhr kam eine 69-jährige Radfahrerin in einer Kurve in der Gisperslebener Straße zu Fall und verletzte sich am Bein. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwischen Niedernissa und Urbich kam um 09:10 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel von der glatten Straße ab. Dabei überschlug sich der Wagen und kam auf der Seite zum Liegen. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der leicht verletzte Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zwischen Azmannsdorf und Vieselbach waren zudem zwei Autos frontal zusammengestoßen. Gegen 06:45 Uhr war hier eine 61-jährige Opelfahrerin auf der überfrorenen Straße in den Gegenverkehr geraten und mit einem 60-jährigen Daimler-Fahrer zusammengeprallt. Beide Personen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die Landstraße musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell