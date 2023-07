LPI-EF: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 36-jähriger Opel-Fahrer muss demnächst auf sein Auto für einen Monat verzichten. Der Mann war am Montag gegen 01:00 Uhr in Buttstädt in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und gegen ihn Anzeige erstattet. Neben dem Fahrverbot erwarten den Opel-Fahrer zwei Punkte und ein Bußgeld von ...

mehr