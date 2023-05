LPI-EF: Dachs verursacht schweren Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen polizeibekannten 21-jährigen Mann in Weißensee. Während der polizeilichen Maßnahmen stießen die Beamten auf eine 30 cm lange Machete, die der Mann in seiner Fahrradtasche griffbereit bei sich geführt hatte. Die Polizisten stellten das Messer sicher und erstatteten gegen den jungen Mann eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (JN) Rückfragen bitte an: ...

