LPI-EF: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Erfurt (ots) - Ein Vandale verursachte in Erfurt 7.000 Euro Sachschaden. In der Nacht zu Dienstag hatte eine unbekannte Person in der Brühlervorstadt gewütet und sich an insgesamt vier Autos vergriffen. Mit einem spitzen Gegenstand hatte der Täter großflächige Kratzer an einem Audi und einem Skoda verursacht. Auch machte die Person nicht Halt vor einem Opel sowie einem Tesla. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (JN) Rückfragen ...

