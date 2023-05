Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Irrtum führt zu Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Ilversgehofen wählte in der vergangenen Nacht den Notruf der Polizei. Gegen 01:00 Uhr hatte ein unbekannter Mann an ihrer Tür geklopft und wollte in die Wohnung gelassen werden. Eine Polizeistreife nahm sich der Sache an und stellte den Mann im Treppenhaus zur Rede. Der Herr war weder ein Einbrecher, noch hatte er etwas anderes Böses im Sinn. Es handelte schlichtweg um den Nachbar der Frau, der sich zu später Stunde in der Etage geirrt hatte. (JN)

