Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte machten sich am Dienstag an zwei Zigarettenautomaten im Landkreis Sömmerda zu schaffen. Gegen 02:30 Uhr öffneten drei dunkel gekleidete Täter mit Gewalt einen Automaten in der Hauptstraße von Bachra. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. In Kölleda traf es kurz nach 09:00 Uhr einen Automaten in der Brückenfeldstraße. Auch hier beschädigten die Täter den Automaten und entwendeten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. In beiden Fällen entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche vor Ort zum Einsatz und leitete Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

