Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reiche Beute auf Baustelle

Landkreis Sömmerda (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen stahlen Diebe in Buttstädt mehrere Arbeitsgeräte. Sie brachen mit Gewalt in einen Container auf einer Baustelle am Roßplatz ein. Dort erbeuteten sie eine Rüttelplatte, eine Kabeltrommel, eine Fallplatte, einen Rohrlaser und ein hochwertiges Schneidgerät im Gesamtwert von mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0082291 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (SO)

