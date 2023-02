Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung in Kellergeschoss

Erfurt (ots)

Zu einer Brandstiftung im Kellergeschoss eines Gewerbeobjektes kam es am Donnerstag im Erfurter Norden. In den frühen Nachmittagsstunden entzündeten Unbekannte Papier und Unrat. In der weiteren Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Allerdings entstand im Keller ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Kripo sicherte vor Ort zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell