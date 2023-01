Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalen in Kirche

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagnachmittag machten sich Unbekannte zwischen 15:15 Uhr und 17:30 Uhr an einer Kirche in Schloßvippach zu schaffen. Sie beschädigten durch Tritte die Eingangstür. Dabei entstand an dieser Sachschaden. Bereits zwischen dem 13.01. und 15.01.2023 suchten Vandalen die Kirche heim. Hier wurden Stühle von der Empore geworfen, Sitzgelegenheiten abgerissen sowie ein Kronleuchter beschädigt. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der Kirchgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0024176 entgegengenommen. (SO)

