LPI-EF: Bei Haftbefehlsvollstreckung Drogen gefunden

Sömmerda (ots) - In Sömmerda kam es Mittwochabend zu einer Schlägerei an einer Tankstelle. Drei Männer gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Streit. In der weiteren Folge schlugen zwei 34 und 35 Jahre alte Täter auf einen 42-Jährigen ein. Alarmierte Polizeibeamte musste die drei Streithähne voneinander trennen. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass alle Beteiligten mit 1,7 bis 2,1 Promille erheblich betrunken waren. (DS) Rückfragen ...

