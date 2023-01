LPI-EF: Zwei Männer nach Angriff verletzt

Erfurt (ots) - Einem 64-Jährigen wurde in Erfurt das Auto gestohlen. Der Mann hatte seinen Daimler-Benz zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in der Magdeburger Allee abgestellt. In dieser Zeit stahlen Unbekannte das 12 Jahre alte Auto. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei hat die Fahndung nach dem grauen Daimler-Benz E 350 CDI 4Matic eingeleitet. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr