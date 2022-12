Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Profis am Werk

Sömmerda (ots)

Profidiebe waren in Sömmerda am Werk. Wie der Polizei am gestrigen Tag mitgeteilt wurde, hatten unbekannte Täter bereits zwischen Freitag und Samstag einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße von Tunzenhausen aufgebrochen. Dabei gingen die Täter fachmännisch und gezielt vor. Sie leerten den frisch bestückten Automaten und stahlen neben zahlreichen Zigaretten eine Geldkassette. Der Schaden am Zigarettenautomaten beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Wert der Beute wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. (JN)

