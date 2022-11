Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei versuchtem Einbruch

Erfurt (ots)

Einbrecher verursachten Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr bei einem versuchten Einbruch in eine Lotto- und Postfiliale hohen Sachschaden. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster des Ladens im Erfurter Stadtteil Herrenberg auf. Ein Gitter hinter dem Fenster verhinderte allerdings, dass die Einbrecher in das Geschäft gelangten. Als ein zufällig vorbeilaufender Zeuge auf die Einbrecher aufmerksam wurde, flüchteten sie noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. An dem beschädigten Fenster entstand Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wurde. (DS)

