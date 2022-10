LPI-EF: Zeugen zu Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer gesucht

Landkreis Sömmerda (ots) - Den Aufbruch eines Baucontainers mussten Arbeiter am Dienstagmorgen in Weißensee feststellen. Ein unbekannter Täter hatte das Vorhängeschloss an dem Baucontainer in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Der Dieb entwendete mehrere Elektrowerkzeuge und einen Hochdruckreiniger im Wert von etwa 3.000 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

