Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Erfurter Krämpfervorstadt ein. Dazu beschädigten sie ein Fenster und verschafften sich über einen Aufenthaltsraum Zutritt in das Objekt. Anschließend durchwühlten sie mehrere Keksdosen. Ob die Einbrecher dabei auch etwas mitgehen ließen, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der entstandene Schaden an dem Fenster wurde auf 400 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten zahlreiche Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

