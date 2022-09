Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe mit Fachkenntnissen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch waren im Erfurter Ortsteil Kühnhausen Diebe am Werk. Auf einem Grundstück hatten sie es auf zwei Baumaschinen abgesehen. Sie bauten aus diesen die gesamte Technik aus. Die Täter müssen über Fachkenntnisse verfügt haben, denn sie verursachten an den Baumaschinen keinerlei Sachschaden. Der Wert der erbeuteten Technik wird auf fast 50.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker der Kripo kamen vor Ort zum Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell