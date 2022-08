Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: PKW Unterschlagung

Griefstedt (ots)

In Griefstedt wurde am Dienstagabend (16.08.2022) ein 86jähriger durch ein ihm unbekanntes Pärchen angesprochen. Diese gaben vor, sich in einer Notsituation zu befinden, sodass der 86jährige seinen PKW anbot und eine Rückgabe am Folgetag vereinbarte. Dieser Abmachung kam das Pärchen nicht nach, sodass das Fahrzeug weiter als verschwunden gilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung wurde eingeleitet. Es handelt sich um einen grünen Renault Megane mit dem amtlichen Kennzeichen SÖM-A 698.

