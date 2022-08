Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:55 Uhr vor einer Lokalität in der Schmidtstedter Straße in Erfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Nach ersten Ermittlungen traf eine Gruppe von bis zu zehn Personen auf zwei Männer, welche vor dem Lokal standen. Die Gruppierung warf mehrere Flaschen in deren Richtung. Hierbei wurde nach Zeugenaussagen eine Person am Kopf verletzt und mindestens zwei parkende Fahrzeuge beschädigt. Alle Beteiligten ergriffen vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht. Der Inspektionsdienst Nord nimmt Hinweise zum Tatgeschehen und den Beteiligten unter der Vorgangsnummer 0192375/2022 entgegen. (PS)

