Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagmittag in Erfurt. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer wollte an einer Ampelkreuzung von der Apoldaer Straße in die Straße der Nationen abbiegen. Dabei übersah er eine Fußgängerin, die bei grün über die Straße lief. Der Autofahrer erfasste die 50-jährige Frau. Dabei verletzte sich die Fußgängerin schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell