Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Familienvater schlägt Tankstellenmitarbeiter und lässt seine Familie im Stich

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend kam es an der Tankstelle in Erfurt-Stotternheim aus bisher ungeklärter Ursache zu einer familiären Streitigkeit. Ein Mitarbeiter der Tankstelle versuchte sich engagiert zu zeigen und wollte den Streit schlichten. In der Folge wurde der Mitarbeiter jedoch durch den aggressiven Familienvater mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als der Täter dann bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zuvor hatte er jedoch den Pkw der Familie verschlossen, sodass die Frau und drei Kinder mittellos zurückgelassen wurden. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen nicht aufgegriffen werden. Gegen den 42-jährigen Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

