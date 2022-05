Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Solarpanel gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten ein Solarpanel in Kölleda. Das Modul war an einem ungefähr 4 Meter hohen Mast auf dem Gelände der Wasserversorgungsanlage in der Rudolf-Caracciola-Straße befestigt. Der entstandene Schaden durch den Diebstahl wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die von Montag auf Dienstag im Bereich der Wasserversorgungsanlage in Kölleda verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0109518 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell