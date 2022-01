Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Wieder Feuer in Waldstück

Goch (ots)

Bereits am letzten Freitag (31.12.21) rückte der Löschzug Pfalzdorf der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch zu einem Flächenbrand in dem Waldstück zwischen Reuterstraße und Keppelner Grenzweg aus. Gestern Nachmittag (3.1.21) brannte es wieder an gleicher Stelle. Ast- und Baumschnitt waren offenbar angezündet worden. Der Löschzug Pfalzdorf löschte die Flammen unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Marc Derksen. Der Verursacher ist ermittelt worden, er wird mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen müssen.

