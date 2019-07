Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Getreidefeld in Flammen

Goch-Asperden (ots)

In Asperden am Groote Laarweg hat heute Nachmittag ein Getreidefeld auf einer Fläche von mehr als 12.000 qm gebrannt. Vermutlich durch Mäharbeiten ist das Feuer entstanden. Die Löschgruppen Asperden, Kessel und Hassum sowie ein Fahrzeug der Löschzüge Stadtmitte waren vor Ort. Stadtbrandinspektor Georg Binn setzte 8 Strahlrohre zur Brandbekämpfung ein. Die Wasserversorgung wurde zunächst durch die Tanks der Löschfahrzeuge und später dann durch zwei Hydranten sichergestellt.

Dies war der vierte Flächenbrand, zu dem Einheiten der Freiwlligen Feuerwehr Goch seit Samstag alarmiert wurden. Am Samstag brannte die Böschung in Höhe der Rampenbrücke in der Innenstadt auf einer Fläche von rund 50 qm. Hier hatten Jugendliche mit Böllern gespielt und den Brand verursacht. Am Sonntag waren der Löschzug Pfalzdorf an der Klever Straße und die Löschgruppe Kessel an der Driesbergstraße zu kleineren Bränden alarmiert worden. Ein weiteres gemeldetes Feuer heute Vormittag an der Hülmer Straße entpuppte sich als Fehlalarm.

Die sehr trockene Witterung verbunden mit dem lebhaften Wind sorgen für eine aktuell sehr hohe Flächenbrand- und Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, besonders vorsichtig zu sein. Jede weggeworfene Zigarettenkippe oder sorgloser Umgang mit offenem Feuer kann verheerende Auswirkungen haben.

