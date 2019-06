Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Patientenorientiere Rettung nach Verkehrsunfall

Goch-Hassum (ots)

Am Abend ist eine Autofahrerin mit ihrem Renault Twingo in Höhe des Kreuzungsbereiches zur Maasstraße von der Hassumer Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie war nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch wurden alarmiert um eine patientenorientiere Rettung durchzuführen. Hierbei wird in der Regel das Dach des Fahrzeuges abgenommen um den Patienten anschließend mit einer Schaufeltrage achsengerecht aus dem Auto zu heben. So wird die Wirbelsäule des Patienten am Wenigsten belastet. Die Maßnahmen konnten zügig umgesetzt werden, anschließend wurde die Unfallfahrerin dem Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren rund 30 Kräfte der Löschgruppe Hassum und der Löschzüge Stadtmitte.

