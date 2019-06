Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Sturmschäden in Pfalzdorf, Nierswalde, Hassum und Asperden

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Das Unwetter in der vergangenen Nacht sorgte auf dem Gocher Stadtgebiet für Feuerwehr-Einsätze in den Ortsteilen Pfalzdorf, Nierswalde, Hassum und Asperden. Um 22.45 Uhr wurde der erste Alarm ausgelöst, für die Löschgruppe Nierswalde ging es zu einem umgestürzten Baum an der Waldstraße. In der Folge beseitigten die Nierswalder Einsatzkräfte noch weitere kleinere umgestürzte Bäume sowie abgeknickte Äste in und um den Nierswalder Ortskern.

Nahezu zeitlich mit dem Alarm für die Löschgruppe Nierswalde ereignete sich auf der Klever Straße in Pfalzdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer prallte gegen einen umgestürzten Baum und verletzte sich lebensgefährlich. Der Löschzug Pfalzdorf war zur Absicherung der Einsatzstelle vor Ort und beseitigte den Baum. Auch heute Vormittag wurden die Pfalzdorfer zu einem umgestürzten Baum gerufen. Er blockierte einen Teil der Wolterstraße. Verletzt wurde niemand, es kam eine Motorsäge zum Einsatz.

An der Bahnstraße in Hassum stürzte am Abend ein Baum in eine Niederspannungsleitung. Ein Feuer brach dort aus. Die Einsatzkräfte der Löschgruppen Hassum und Hommersum löschten den Brand und beseitigten die Gefahrenstelle. Ein weiterer umgestürzter Baum an der Hassumer Straße wurde ebenfalls zersägt und an den Fahrbahnrand geräumt.

Die Löschgruppe Asperden wurde um 3.15 Uhr heute früh alarmiert. Ein kleinerer Baum war auf die Hommersumer Straße gestürzt. Auch diese Gefahrenstelle wurde beseitigt.

Insgesamt waren über den Abend und die Einsatzstellen verteilt aus allen genannten Löschzügen und -gruppen rund 60 Einsatzkräfte beteiligt.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell