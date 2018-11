POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher machen bei zwei Wohnungseinbrüchen reiche Beute - Polizei sucht Zeugen!

Ladenburg (ots) - Im Laufe des Donnerstags kam es im Revierbereich Ladenburg zu zwei Wohnungseinbrüchen, zu der die Polizei Zeugen sucht.

Durch Aufhebeln der Terrassentür hatte sich ein bislang unbekannter Täter, zwischen 7:45 Uhr und 18 Uhr, Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Wichernstraße verschafft und die gesamten Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen ließ er mehrere Armbanduhren im Wert von über 1.000 Euro mitgehen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Zeit von 17:30 Uhr bis Freitag, Mitternacht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Steg". Der oder die bislang unbekannten Täter brachen gewaltsam eines der Fenster auf und stiegen über dieses in das Anwesen ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen, wobei ihnen diverser Gold- und Silberschmuck sowie acht Armbanduhren in die Hände fielen. Der Wert des Diebesguts sowie der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

