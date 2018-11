FF Goch: Adventskonzert der Feuerwehr

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch (Foto: Christoph Kirschning) Bild-Infos Download

Goch (ots) - Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch lädt am Sonntag, 9. Dezember um 17 Uhr zu seinem traditionellen Adventskonzert in die Arnold-Janssen-Kirche am Ostring ein. Unter der Leitung des Dirigenten Siegfried Zampietro freuen sich die Musiker darauf, dem Publikum einen unterhaltsamen Nachmittag zu bieten. Neben klassischen weihnachtsliedern, das Mitsingen ist hierbei ausdrücklich erwünscht, stehen auch Stücke wie "Heal the World", "Barcelona" oder "I do it for you" auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

