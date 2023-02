Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Polizei präsentiert in Erfurt neuen Imagefilm vor 800 Schülerinnen und Schülern

Die Werbekampagne zur Nachwuchsgewinnung der Polizei hat ein neues Zugpferd. Am Mittag wurde an der Gesamtschule "KGS Am Schwemmbach" rund 800 Schülerinnen und Schülern auf einer LED-Leinwand der neue Imagefilm der Thüringer Polizei präsentiert. Zuvor war das Video mit dem Slogan "Sicher machen wir das" noch nicht öffentlich gezeigt worden. Georg Maier, Minister für Inneres und Kommunales, und Günther Lierhammer, Leiter Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei in Meiningen, zählten gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen den Countdown zur Filmpremiere ein. Zuvor hatten sie schon Fragen zur Kampagne und zum Polizeiberuf beantwortet. Zur optischen und akustischen Untermalung hatten Bereitschaftspolizei, das Bildungszentrum der Thüringer Polizei, das Thüringer Landeskriminalamt und weitere Behörden verschiedene Polizeifahrzeuge und Einsatzmittel, wie eine Drohne oder einen Polizeihund, auf dem Schulhof präsentiert. Ein weiblicher DJ sorgte musikalisch für Stimmung. Einige der Protagonisten aus Film waren zum Anfassen und Beantworten von Fragen vor Ort.

"Wir gehen mit dieser Aktion gezielt auf Schülerinnen und Schüler zu, um Interesse zu wecken", sagte Minister Maier. "Viele wissen nicht, wie abwechslungsreich und spannend es ist, Polizist oder Polizistin zu sein." 2023 sucht das Land 250 Anwärterinnen und Anwärter für den mittleren und 50 für den gehobenen Dienst. "Wir bieten in Meiningen eine sehr gute Ausbildung und ein praxisorientiertes Studium, das junge Schulabgänger und bereits im Berufsleben Stehende für einen spannenden und herausfordernden Beruf qualifiziert, der so facettenreich ist wie kaum ein anderer. Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und außergewöhnliche Entwicklungschancen erwarten unsere Bewerber", sagte der Leitende Polizeidirektor Lierhammer.

Mit einem gewissen Augenzwinkern, spektakulären Bildern sowie treibender Musik und einer aus Hollywoodfilmen bekannten Stimme bildet der 70 Sekunden lange Imagefilm verschiedene Aufgaben der Polizeiarbeit ab. Produziert wurde er von der Berliner Agentur "glow communication GmbH". Die Dreharbeiten fanden in Meiningen, Oberhof, Gutendorf und Gotha statt. Bis auf ein kleines Mädchen sind alle Protagonisten im Film von der Thüringer Polizei. Der Synchronsprecher des Films spricht auch "Iron Man" bzw. dessen Darsteller Robert Downey Jr.. "Bei Tests wurde festgestellt, Kinder und Jugendliche erkennen die Stimme sofort und finden es cool, dass ein Superheld Werbung für die Polizei macht. Ziel erreicht, würde ich sagen", so Innenminister Maier. In den Nachmittagsstunden (14-20 Uhr) wird der LED-Truck an sieben weiteren Standorten in Erfurt Station machen und den Imagefilm auch Passantinnen und Passanten präsentieren.

Die aktuelle Kampagne für die Nachwuchsgewinnung bei der Thüringer Polizei ist - inklusive eines Jahres Verlängerungsoption - auf vier Jahre angelegt. Im September 2022 bekam "glow" nach einem Ausschreibungsverfahren den Auftrag. Im Dezember und Januar haben an 140 Orten in ganz Thüringen Plakate für den Polizeiberuf geworben. Im Januar und Februar präsentierte sich die Nachwuchsgewinnung der Polizei im neuen Layout zur Doppel-WM in Oberhof. Außerdem kommen online und offline in den kommenden Wochen Flyer und Plakate in Dienststellen, Werbung in Radio, auf einer Musikstreaming-Plattform sowie bei Social Media zum Einsatz. Auch wurde der Internetauftritt überarbeitet. Bis Ende 2025 sind insgesamt zirka 1,5 Millionen Euro für die Nachwuchswerbung der Thüringer Polizei eingeplant.

