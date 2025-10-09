PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach Vermisstem - Polizei bittet um Mithilfe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 21-jährigen Seyid Can B.. Er wurde letztmalig am Samstag, 04.10.2025, gegen 16:30 Uhr, im Bereich der Rappoldstraße gesehen und ist seitdem vermisst.

Der Gesuchte ist schlank, hat kurze dunkle Haare und ist mit einer blau-grün-weißen Adidas Trainingsjacke, blauer Jeans sowie rot-weißen Sneakern bekleidet. Er ist zu Fuß unterwegs und benötigt Medikamente.

Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zu seinem Auffinden. Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

