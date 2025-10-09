Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach Vermisstem - Polizei bittet um Mithilfe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 21-jährigen Seyid Can B.. Er wurde letztmalig am Samstag, 04.10.2025, gegen 16:30 Uhr, im Bereich der Rappoldstraße gesehen und ist seitdem vermisst.

Der Gesuchte ist schlank, hat kurze dunkle Haare und ist mit einer blau-grün-weißen Adidas Trainingsjacke, blauer Jeans sowie rot-weißen Sneakern bekleidet. Er ist zu Fuß unterwegs und benötigt Medikamente.

Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zu seinem Auffinden. Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

