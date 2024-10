POL-BI: Metalldiebe stehlen Fallrohr

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Für ihre Katze ließ eine Bielefelderin am Mittwoch, 09.10.2024, ein Fenster offen und bot damit Einbrechern eine günstige Gelegenheit. Am Mittwochabend, zwischen 20:20 Uhr und 22:50 Uhr, stieg der Täter über das Fenster in das Mehrfamilienhaus an der Dornberger Straße, Ecke Mönkebergstraße, ein. In der Wohnung nahm er mehrere Kleidungsstücke an sich und ...

