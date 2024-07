Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wird in Mehrfamilienhaus gelassen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwischen Freitagnachmittag, 05.07.2024, 15:30 Uhr, und Samstagnachmittag, 06.07.2024, 17:35 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Langen Kampe und brach in einer Wohnung ein.

Der Einbrecher betrat offenbar ungehindert das Mehrfamilienhaus zwischen dem Trachtenweg und der Hanfstraße. Anschließend hebelte er an zwei Wohnungstüren im ersten Obergeschoss. Bei einer war er erfolgreich.

Anschließend durchsuchte er in der Wohnung mehrere Räume nach Diebesgut. Er stahl Schmuck und Bargeld und flüchtete anschließend mit seiner Beute.

Die Polizei rät, die Haustür eines Mehrfamilienhauses nur dann zu öffnen, wenn bekannt ist, wer vor der Tür steht und mit welchem Anliegen er das Haus betreten möchte.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell