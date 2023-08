Polizei Bielefeld

POL-BI: Raser gefasst: Verbotenes Alleinrennen durch Linienbus gestoppt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht von Dienstag, 01.08.2023, auf Mittwoch, musste ein alkoholisierter Pkw-Fahrer seinen Führerschein abgeben, nachdem er Polizeibeamten mit seinem rücksichtslosen Verhalten und überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war.

Auf einer Streifenfahrt bemerkten Beamte gegen 23:40 Uhr auf dem Horstheider Weg vor einer Kurve ein riskantes Überholmanöver des Skodafahrers. Danach setzte er seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Theesen weiter fort, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen.

Anschließend bog der Skodafahrer rechts in die Straße Telgenbrink ein und danach in die Vilsendorfer Straße in Fahrtrichtung Jöllenbeck. Zwischenzeitlich fuhr der 52-jährige Bielefelder etwa 140 km/h, sowohl außerhalb als auch innerhalb geschlossener Ortschaften. Am Ortseingang Jöllebenck wurde der Bielefelder durch einen Linienbus ausgebremst, der gerade die Haltestelle verließ. Aufgrund einer baulichen Trennung konnte der Fahrer den Bus nicht überholen.

Die Beamten schlossen auf und gaben dem Fahrer zu verstehen, dass er anhalten sollte. Dieser Aufforderung kam er nach. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten einen starken Alkoholgeruch wahr und ordneten eine Blutprobe an. Sie stellten den Führerschein des 52-Jährigen sicher und untersagten ihm bis auf weiteres die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines verbotenen Kfz-Rennens verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell