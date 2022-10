Polizei Bielefeld

POL-BI: Ehrliche Finderin: Geschäftsmann erhält 7500 Euro zurück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin brachte am Dienstagmorgen, den 27.09.2022, eine Geldtasche in das Polizeibüro des Bezirksdienstes in der Jöllenbecker Straße. Dank der ehrlichen Finderin erhielt der Eigentümer seine Tasche samt Inhalt noch am selben Tag zurück.

Gegen 09:00 Uhr betrat eine 29-jährige Bielefelderin das Büro der Bezirksdienstbeamtin für die Zuständigkeitsbereiche Sudbrack, Apfelstraße und Hohes Feld. Die anständige Finderin hatte am Abend zuvor in der Bremer Straße eine herrenlose Geldtasche auf dem Boden liegend gefunden und an sich genommen. Neben einem hohen Bargeldbetrag, befanden sich auch Bankkarten und Ausweispapiere in der Börse.

Aufgrund der vorliegenden persönlichen Daten des Eigentümers, konnte dieser unmittelbar nach der Abgabe des Fundstücks kontaktiert werden. Am Telefon gab der 46-jährige Mann aus Spenge an, dass er sich aus geschäftlichen Gründen im Bereich des Fundortes aufgehalten hatte. Er sei sich allerdings noch nicht sicher gewesen, ob er die Geldtasche tatsächlich verloren oder lediglich verlegt hatte. Aus diesem Grund hatte er seinen Verlust noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell