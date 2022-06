POL-BI: Flucht nach Überholmanöver mit Verkehrsunfall

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb nutzte am Montag, 20.06.2022, einen günstigen Moment, um unbemerkt das Portemonnaie einer Bielefelderin aus der Tasche eines Kinderwagens zu stehlen. Eine 24-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 12:30 Uhr in dem Einkaufscenter an der Bahnhofstraße auf. Sie schob den Kinderwagen, mit ihrem Portemonnaie in der am Kinderwagen angebrachten Tasche, in ein ...

mehr