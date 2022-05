POL-BI: Frau mit Kinderwagen angefahren

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Unbekannter wendete am Freitag, 20.05.2022, erhebliche Gewalt gegen einen Senior an und entriss ihm die Tasche. Das Opfer wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Bielefelder kaufte in einem Geschäft an der Herforder Straße, nahe der Paulusstraße, ein neues Handy. Das alpingrüne Handy Iphone 13 Pro steckte er in seine braune Tasche. Mit seinem ...

mehr