POL-BI: Dreiste Täter greifen in Brillengeschäft des Shopping Centers zu

Zwei Unbekannte stahlen am Montag, 28.03.2022, in einem Geschäft im Shopping Center mehrere hochwertige Brillen. Sie stießen eine Mitarbeiterin beiseite und flüchteten durch den Shopping Center Gang, in dem sich zahlreiche Passanten aufhielten, in die Fußgängerzone.

Zwei junge Männer betraten gegen 17:05 Uhr das im Erdgeschoss gelegene Brillengeschäft des Shopping Centers, nahe des Ausgangs zur Stresemannstraße. Sie nahmen im Geschäft wahllos Brillen aus den Regalen, setzten sie auf und schauten sich dabei um.

Das Verhalten des Duos kam der Mitarbeiterin verdächtig vor. Sie beobachtete die Männer und sah, dass diese an mehreren Brillen die Sicherungen entfernten. Die Täter steckten sie ein und gingen Richtung Geschäftsausgang. Die Zeugin stellte sich vor den Ausgang und versuchte die Diebe aufzuhalten. Einer ergriff ihren Arm und stieß sie zur Seite, so dass sie taumelte. Dabei fiel ihre Brille auf den Boden und wurde beschädigt. Das Duo flüchtete mit vier hochwertigen Brillen, davon drei Sonnenbrillen, durch den Gang des Shopping Centers in Richtung Stresemannstraße.

Die Zeugin beschrieb das Täter-Duo als etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 175 bis 185 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren. Einer trug kurze lockige Haare, eine grüne/ dunkelgrüne Weste und eine schwarze Hose.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

