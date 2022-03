POL-BI: Einbruch in Keller

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Stieghorst- Am Dienstag, 15.03.2022, erlitt eine Fußgängerin schwere Verletzungen, als es zu einer Kollision mit einem Elektrokleinstfahrzeug kam. Die Polizei sucht einen Zeugen, der seinen E-Roller zur Probefahrt verlieh. Eine 52-jährige Bielefelderin parkte gegen 18:45 Uhr ihren PKW in einer Parkbucht an der Detmolder Straße in ...

mehr